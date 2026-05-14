Форвард «Филадельфии» Мичков: «Я сам недоволен своей игрой в Кубке Стэнли, от меня ждут и голов, и передач»
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков ответил на вопросы о его игре в сезоне-2025/26.
— Вы играли с разными партнерами в течение сезона. Как это отразилось на вашей игре?
— С Ноа Кейтсом я играл весь сезон вместе. Сразу показатель полезности у меня стал 0, а не минус. Это во многом блягодаря ему. Третий всегда менялся по ходу сезона, сначала играл Бобби Бринк с нами, а потом все менялось и менялось. Слава богу, не было таких игроков, с которыми невозможно было бы играть, все нормально играли.
— Вы понимаете задачу на лето, которую перед вами поставил клуб, чтобы сделать шаг вперед и стать сильнее?
— Давайте я не буду отвечать на этот вопрос.
— Есть ли какие-то особые вещи, над которым вы будете работать летом?
— Не знаю, что на это ответить. Будем работать и посмотрим, что будет дальше. Вы считаете, что я был не готов после олимпийского перерыва?
— Вы хорошо играли после олимпийского перерыва. Как вы считаете, почему это не отразилось на плей-офф?
— Хороший вопрос. Я считаю, что в плей-офф вся команда играла хорошо. Я старался помогать в защите и выполнять установку тренера. Это мой первый плей-офф, и я не могу сказать, что он выдался для меня легким. Я сам недоволен своей игрой, потому что я тот игрок, от которого ждут и голов, и передач. А в итоге 1 результативная передача в 8 играх, и то случайная какая-то, — сказал хоккеист на пресс-конференции в Филадельфии по итогам сезона 12 мая.
21-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 81 игру, в которых набрал 51 (20+31) очко. В плей-офф Мичков сыграл 8 матчей, отметившись 1 результативной передачей.
«Флайерз» проиграли «Каролине» в серии второго раунда Кубка Стэнли с общим счетом 0-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 3
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|19.05
|02:30
|Баффало – Монреаль
|- : -