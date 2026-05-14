Форвард «Филадельфии» Мичков: «Я сам недоволен своей игрой в Кубке Стэнли, от меня ждут и голов, и передач»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков ответил на вопросы о его игре в сезоне-2025/26.

— Вы играли с разными партнерами в течение сезона. Как это отразилось на вашей игре?

— С Ноа Кейтсом я играл весь сезон вместе. Сразу показатель полезности у меня стал 0, а не минус. Это во многом блягодаря ему. Третий всегда менялся по ходу сезона, сначала играл Бобби Бринк с нами, а потом все менялось и менялось. Слава богу, не было таких игроков, с которыми невозможно было бы играть, все нормально играли.

— Вы понимаете задачу на лето, которую перед вами поставил клуб, чтобы сделать шаг вперед и стать сильнее?

— Давайте я не буду отвечать на этот вопрос.

— Есть ли какие-то особые вещи, над которым вы будете работать летом?

— Не знаю, что на это ответить. Будем работать и посмотрим, что будет дальше. Вы считаете, что я был не готов после олимпийского перерыва?

— Вы хорошо играли после олимпийского перерыва. Как вы считаете, почему это не отразилось на плей-офф?

— Хороший вопрос. Я считаю, что в плей-офф вся команда играла хорошо. Я старался помогать в защите и выполнять установку тренера. Это мой первый плей-офф, и я не могу сказать, что он выдался для меня легким. Я сам недоволен своей игрой, потому что я тот игрок, от которого ждут и голов, и передач. А в итоге 1 результативная передача в 8 играх, и то случайная какая-то, — сказал хоккеист на пресс-конференции в Филадельфии по итогам сезона 12 мая.

21-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 81 игру, в которых набрал 51 (20+31) очко. В плей-офф Мичков сыграл 8 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

«Флайерз» проиграли «Каролине» в серии второго раунда Кубка Стэнли с общим счетом 0-4.