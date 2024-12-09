Мичков дал автограф фанату сразу после удаления в матче с «Ютой»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков был удален в концовке матча с «Ютой» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин ударил форварда «Юты» Барретта Хэйтона, за что получил 10-минутный штраф.

Уходя в раздевалку Мичков остановился, чтобы дать автограф фанату с трибун. 9 декабря россиянину исполнилось 20 лет.

В этом сезоне Мичков набрал 25 (11+14) очков в 26 играх за «Флайерз».