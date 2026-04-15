Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду «Флайерз» на своем льду обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Мичков забил гол и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд, который впервые в карьере набрал четыре очка в одном матче, забросив две шайбы и сделав две голевые перелачи во встрече с «Питтсбургом» (7:5).

Третьей звездой признан вратарь «Бостона» Джереми Суэйман. Он провел сухой матч, отразив 21 бросок в матче против «Нью-Джерси» (4:0).