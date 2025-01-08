Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 года

Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин из-за травмы верхней части тела не играл в матче с «Коламбусом» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин пропустил игру «Пингвинз» впервые с апреля 2022 года, когда был дисквалифицирован на четыре матча за удар клюшкой соперника. Серия 38-летнего форварда длилась 209 матчей и является 12-й по продолжительности в истории клуба.

В этом сезоне Малкин провел 41 матч и набрал 32 (8+24) очка.