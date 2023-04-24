Драйзайтль уступает только Гретцки по количеству матчей с 3 очками за период

«Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 5:4. В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка на счету Леона Драйзайтля.

Немецкий форвард в шестой раз за карьеру набрал три очка за один период. Таким образом, нападающий догнал по этому показателю Пола Коффи и Мориса Ришара.

Рекордсменом по количеству матчей с 3 очками за период является Уэйн Гретцки — 12.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли на счету Драйзайтля 9 (5+4) очков в 4 матчах.