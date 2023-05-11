Макдэвид: «После поражения в Кубке Стэнли сильно возрастает желание отыграться»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Вегасом» (4:1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Это плей-офф. Вы проигрываете один матч и желание отыграться сильно взрастает. Поражения в плей-офф всегда разочаровывают. Ощущения не из приятных. В таких матчах нужно показать свою лучшие навыки. Поэтому я ожидают хорошую игру от «Вегаса» в 5-м матче. От нас я тоже жду того же», — сказал Макдэвид после игры.

Пятый матч состоится на льду «Голден Найтс» 13 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.