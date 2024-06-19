Макдэвид набрал 174 очка в этом сезоне и установил личный рекорд

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил личный рекорд результативности, набрав 174 очка.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 канадец отметился 132 (32+100) очками, в Кубке Стэнли на его счету 8 голов и 34 результативные передачи (42).

В прошлом сезоне Макдэвид набрал 173 очка, из которых 153 (64+89) — в регулярном чемпионате и 20 (8+12) — в плей-офф.

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