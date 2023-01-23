Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Блюз», где не смог по-настоящему пробиться в НХЛ.

— Какие были мысли после того, как вас поменяли в «Эдмонтон»?

— Предсезонка в «Сент-Луисе» получилась хорошей, но клуб подписал много сильных ребят на односторонние контракты. Внутренне я был готов к тому, что меня обменяют или отправят на драфт отказов. Как говорится, одним местом это чуял (смеется). После выставочной игры с «Коламбусом» меня вызвал генеральный менеджер Дуг Армстронг и сказал, что выставляет на драфт отказов. «Спасибо за все», — говорит. Я его с облегчением и даже улыбкой выслушал. Огорчения у меня не было после того, сколько лет бился и боролся за место в составе. Не сложилось, значит, надо сменить обстановку. Получить шанс в другой команде — в моей ситуации было глотком свежего воздуха.

23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.