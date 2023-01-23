Костин — об обмене из «Сент-Луиса»: «Сообщение генменеджера о выставлении на драфт отказов выслушал с облегчением и улыбкой»
Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Блюз», где не смог по-настоящему пробиться в НХЛ.
— Какие были мысли после того, как вас поменяли в «Эдмонтон»?
— Предсезонка в «Сент-Луисе» получилась хорошей, но клуб подписал много сильных ребят на односторонние контракты. Внутренне я был готов к тому, что меня обменяют или отправят на драфт отказов. Как говорится, одним местом это чуял (смеется). После выставочной игры с «Коламбусом» меня вызвал генеральный менеджер Дуг Армстронг и сказал, что выставляет на драфт отказов. «Спасибо за все», — говорит. Я его с облегчением и даже улыбкой выслушал. Огорчения у меня не было после того, сколько лет бился и боролся за место в составе. Не сложилось, значит, надо сменить обстановку. Получить шанс в другой команде — в моей ситуации было глотком свежего воздуха.
23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|23.01
|03:00
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Бостон – Сан-Хосе
|4 : 0
|23.01
|03:00
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Филадельфия – Виннипег
|3 : 5
|23.01
|03:00
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Чикаго – Лос-Анджелес
|1 : 2
|23.01
|04:00
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Аризона – Вегас
|4 : 1