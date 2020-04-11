Форвард «Эдмонтона» Кейв скончался в больнице в возрасте 25 лет

Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв скончался в больнице, сообщает его супруга Эмили. Во вторник, 7 апреля, 25-летний канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.

Кейв перенес операцию по извлечению коллоидной кисты. «Эдмонтон» сообщил, что она провоцировала давление на мозг.

В текущем сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.

Позже эту информацию подтвердили в «Эдмонтоне».

Rest in peace, Colby Cave. ? https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

Напомним, что регулярный сезон НХЛ приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.