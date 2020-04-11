Форвард «Эдмонтона» Кейв скончался в больнице в возрасте 25 лет
18:00
Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв скончался в больнице, сообщает его супруга Эмили. Во вторник, 7 апреля, 25-летний канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.
Кейв перенес операцию по извлечению коллоидной кисты. «Эдмонтон» сообщил, что она провоцировала давление на мозг.
В текущем сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.
Awful news from Colby Cave's wife Emily. #RIP Colby. pic.twitter.com/9SIp19m12S— Jason Gregor (@JasonGregor) April 11, 2020
Позже эту информацию подтвердили в «Эдмонтоне».
Rest in peace, Colby Cave. ? https://t.co/oHBUdNAGII— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020
Напомним, что регулярный сезон НХЛ приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.
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