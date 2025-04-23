Форвард «Эдмонтона» Кейн дебютирует в текущем сезоне во 2-м матче серии с «Кингз»

Канадский форвард Эвандер Кейн, нападающий «Эдмонтон Ойлерз», примет участие в втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелес Кингз».

Это будет его первый матч в текущем сезоне. Игра пройдет в ночь на 24 апреля на арене «Кингз» и начнется в 5:00 по московскому времени. Сейчас счет в серии — 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

Кейн не выходил на лед с начала сезона-2024/25 из-за операции на брюшной полости, которую он перенес в сентябре прошлого года.

В прошлом сезоне 33-летний игрок забил 24 гола и сделал 20 передач в 77 матчах регулярного чемпионата, а затем забросил четыре шайбы и отдал четыре передачи в 20 матчах Кубка Стэнли.