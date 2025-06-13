Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству победных шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли

«Эдмонтон» выиграл у «Флориды» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2025 — 5:4 ОТ.

Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль. Немецкий форвард забил четвертый победный гол в овертайме этого розыгрыша Кубка Стэнли и установил рекорд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время забрасывали Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэтью Ткачук (2023).

Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч в серии состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.