Воронков пропустил матч с «Нью-Джерси» по решению тренера

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков не попал в состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3).

В предматчевом материале на сайте лиги форвард был указан среди хоккеистов, не включенных в заявку по решению тренерского штаба, а не из-за травмы.

Вместо 26-летнего россиянина сыграл Микаэль Пююхтия, которого «Коламбус» вызвал из клуба АХЛ «Кливленд». Финн забросил шайбу в меньшинстве в конце второго периода. Это был его первый матч в НХЛ в сезоне-2026/27.

«Коламбус» прервал серию из двух побед. Следующий матч команда проведет 26 ноября против «Нью-Джерси» на своем льду.