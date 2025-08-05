Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему три года назад принял решение уехать в Америку

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему даже не попытался пробиться в основу бело-голубых в 2022 году.

— В России ты почти не играл на взрослом уровне, но поехал в «Баффало». Три года спустя понимаешь, что допустил ошибку?

— Нет, почему. Я набрался опыта, окреп. Если бы остался в «Динамо», то поехал бы на сборы с первой командой. Не знаю, что бы я там показал. На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.

— Когда ты уехал, началась перестройка в «Динамо». Я разговаривал с главным тренером Алексеем Кудашовым. И он говорил, что на тот момент была хорошая возможность запустить в основу всех перспективных молодых игроков.

— Я выбрал такой путь. Узнаем, во что это выльется.