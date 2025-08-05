Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему три года назад принял решение уехать в Америку
Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему даже не попытался пробиться в основу бело-голубых в 2022 году.
— В России ты почти не играл на взрослом уровне, но поехал в «Баффало». Три года спустя понимаешь, что допустил ошибку?
— Нет, почему. Я набрался опыта, окреп. Если бы остался в «Динамо», то поехал бы на сборы с первой командой. Не знаю, что бы я там показал. На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.
— Когда ты уехал, началась перестройка в «Динамо». Я разговаривал с главным тренером Алексеем Кудашовым. И он говорил, что на тот момент была хорошая возможность запустить в основу всех перспективных молодых игроков.
— Я выбрал такой путь. Узнаем, во что это выльется.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|12.11
|03:00
|Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 5
|12.11
|03:00
|Оттава – Даллас
|2 : 3 ОТ
|12.11
|03:00
|Каролина – Вашингтон
|1 : 4
|12.11
|03:00
|Бостон – Торонто
|5 : 3
|12.11
|04:00
|Сент-Луис – Калгари
|3 : 2
|12.11
|04:00
|Миннесота – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|12.11
|05:30
|Колорадо – Анахайм
|4 : 1
|12.11
|06:00
|Ванкувер – Виннипег
|3 : 5
|12.11
|06:00
|Сиэтл – Коламбус
|1 : 2 Б