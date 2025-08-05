Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему не сумел пробиться в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про карьеру за океаном, где он выступал за команду АХЛ «Рочестер» системы «Баффало».

— В первые два года в АХЛ у тебя нормально получалось. Подвели травмы?

— Второй год я начал играть в первом звене и в большинстве. Провел пять игр, набрал пять очков. Как-то проснулся — у меня болит пах, приводящие мышцы. И все: не играл месяц-полтора, просто тренировался. Как оказалось, неправильно лечили мышцу: дали полный покой, а ее надо было закачивать. И потом она весь сезон болела. И это сковывало, на льду не мог лишний раз повернуть, сделать улитку. В общем, почти весь второй сезон провел с травмой. И летом я два месяца работал в том числе над этой мышцей, приехал в Баффало готовым. И вот...

— Была хоть какая-то вероятность, что ты дебютируешь в НХЛ? Может быть, ты был совсем близко?

— Ну нет. Если бы в третьем сезоне мне давали играть, то, может, и был бы. Там очень хорошая тренировочная база. На ледовой арене большой зал, бросковая зона, куда я ходил каждый день. В последнем сезоне тренировки только усилились, потому что я понимал, что играть уже не буду. Можно сказать, что с середины сезона я уже готовился к следующему.

— Так и говорили: «Ты играть не будешь»?

— Напрямую нет, но я уже это понимал. Смирился и просто тренировался.