Хоккей
НХЛ

5 августа, 22:10

Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему не сумел пробиться в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про карьеру за океаном, где он выступал за команду АХЛ «Рочестер» системы «Баффало».

— В первые два года в АХЛ у тебя нормально получалось. Подвели травмы?

— Второй год я начал играть в первом звене и в большинстве. Провел пять игр, набрал пять очков. Как-то проснулся — у меня болит пах, приводящие мышцы. И все: не играл месяц-полтора, просто тренировался. Как оказалось, неправильно лечили мышцу: дали полный покой, а ее надо было закачивать. И потом она весь сезон болела. И это сковывало, на льду не мог лишний раз повернуть, сделать улитку. В общем, почти весь второй сезон провел с травмой. И летом я два месяца работал в том числе над этой мышцей, приехал в Баффало готовым. И вот...

— Была хоть какая-то вероятность, что ты дебютируешь в НХЛ? Может быть, ты был совсем близко?

— Ну нет. Если бы в третьем сезоне мне давали играть, то, может, и был бы. Там очень хорошая тренировочная база. На ледовой арене большой зал, бросковая зона, куда я ходил каждый день. В последнем сезоне тренировки только усилились, потому что я понимал, что играть уже не буду. Можно сказать, что с середины сезона я уже готовился к следующему.

— Так и говорили: «Ты играть не будешь»?

— Напрямую нет, но я уже это понимал. Смирился и просто тренировался.

Александр Кисаков.«В АХЛ сказали: «На тебя не рассчитываем». Талант «Динамо» — о том, почему не заиграл в Америке

Александр Кисаков
ХК Динамо (Москва)
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард «Динамо» Кисаков объяснил, почему три года назад принял решение уехать в Америку

«Ванкувер» объявил о подписании Кравцова
