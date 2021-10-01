Форвард «Детройта» Врана выбыл на четыре месяца из-за травмы плеча

Нападающий «Детройта» Якуб Врана выбыл на четыре месяца из-за травмы плеча, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что 25-летний форвард получил травму во время воскресного занятия, которое из-за проблем с визой было для него первым в тренировочном лагере. Хоккеисту потребуется операция.

Этим летом Врана согласовал условия нового контракта с «Детройтом». Соглашение рассчитано на три года, кэпхит — 5,25 миллиона долларов.

Чешский хоккеист, который находился в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».

Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.