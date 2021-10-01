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Форвард «Детройта» Врана выбыл на четыре месяца из-за травмы плеча

18:55
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Нападающий «Детройта» Якуб Врана выбыл на четыре месяца из-за травмы плеча, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что 25-летний форвард получил травму во время воскресного занятия, которое из-за проблем с визой было для него первым в тренировочном лагере. Хоккеисту потребуется операция.

Этим летом Врана согласовал условия нового контракта с «Детройтом». Соглашение рассчитано на три года, кэпхит — 5,25 миллиона долларов.

Чешский хоккеист, который находился в статусе ограниченно свободного агента, оказался в «Детройте» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Вашингтоном».

Всего Врана провел в НХЛ 295 матчей и набрал 168 (84+84) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/redwings/news/jakub-vrana-to-undergo-shoulder-surgery-out-at-least-four-months/c-326473376

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Александр Кравченко все материалы автора

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