Форвард «Детройта» Шайн стал самым возрастным дебютантом НХЛ со времен Медведева

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» (5:2).

В составе «Ред Уингз» первый матч в НХЛ провел форвард Доминик Шайн. 31-летний американец стал самым возрастным дебютантом лиги со времен Евгения Медведева, который в 2015 году провел первый матч в НХЛ в возрасте 33 лет.

В текущем сезоне Шайн провел 40 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Гранд Рэпидс», в которых набрал 32 (11+21) очка.