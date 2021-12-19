Форвард «Детройта» Ларкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2) Ларкин забросил 3 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Отметим, что американец сделал первый хет-трик в НХЛ в карьере.

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Джо Павелски, который отличился 2 шайбами и 2 голевыми передачами в игре против «Чикаго» (4:3 ОТ).

Третья звезда дня — вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в матче с «Лос-Анджелесом» (5:1).