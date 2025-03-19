Хоккей
19 марта, 10:15

Форвард «Детройта» Кейн заявил, что все в НХЛ ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Даниил Аршавский

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн признался, что хочет увидеть, как российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Думаю, многие из нас считали, что этот рекорд никогда не будет побит, но это практически произошло. Рано или поздно Овечкин его побьет. Интересно за этим следить. Думаю, все в лиге рады, что у него есть шанс установить этот рекорд, и хотят увидеть, как это случится. Это потрясающая история, но, конечно, мы боремся за свое место и знаем, что он грозное оружие их команды», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

За свою карьеру в НХЛ 39-летний россиянин забросил 887 шайб, ему осталось забить еще 8 голов, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки (894).

Источник: NHL
