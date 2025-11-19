Ларкин забросил 12 шайб в 20 играх сезона за «Детройт» и повторил достижение Дацюка

Форвард «Детройта» Дилан Ларкин забросил шайбу в победном матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний американец стал четвертым игроком «Ред Уингз» за последние 20 лет, кто забил 12 голов в первых 20 матчах сезона. Ранее такой отметки достигли Павел Дацюк (12 голов в сезоне-2014/15), Алекс Дебринкэт (12 шайб в сезоне-2023/24) и Хенрик Зеттерберг (14 голов в сезоне-2007/08).

В этом сезоне Ларкин набрал 24 (12+12) очка в 20 матчах.