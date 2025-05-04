Рантанен после хет-трика в ворота «Колорадо»: «Было волнительно. Они мои братья»

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен прокомментировал победу над «Колорадо» (4:2) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Форвард отметился хет-триком в ворота бывшего клуба. Он выступал за «Эвеланш» с 2015 по 2025 год.

«Они мои братья. Я до сих пор люблю каждого из них. Это было волнительно», — сказал форвард после игры.

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».