Форвард «Далласа» Джонстон забил один из самых быстрых голов в истории Кубка Стэнли

Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон отметился дублем в пятом матче серии против «Колорадо» (6:2) в первом раунде Кубка Стэнли.

21-летний канадец открыл счет встречи на 9-й секунде. Этот гол стал одним из самых быстрых в истории плей-офф НХЛ. Быстрее Джонстона в Кубке Стэнли забивали только Дон Козак (6-я секунда), Терри Мюррей (7-я), Боб Гейни (7-я) и Стэн Смил (8-я).

Ранее сообщалось, что Джонстон сравнялся с Никитой Кучеровым и Уэйном Гретцки по числу матчей с несколькими голами в плей-офф НХЛ в возрасте 21 года и младше.

«Старз» вышли вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.