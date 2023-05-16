Форвард «Далласа» Джонстон стал самым молодым автором победного гола в седьмом матче плей-офф в НХЛ

Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон забросил победную шайбу в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2:1).

Канадец стал самым молодым автором победного гола в седьмых матчах плей-офф НХЛ за всю историю лиги. Джонстон отличился в возрасте 20 лет и 1 дня, он побил рекорд, который принадлежал Яромиру Ягру (20 лет и 76 дней).

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции, в котором встретится с «Вегасом».