Форвард «Чикаго» Джонсон признан первой звездой дня. В тройке — Кубалик и Раймер

Форвард «Чикаго» Тайлер Джонсон признан первой звездой дня. На счету 32-летнего американца дубль в ворота «Сиэтла» (5:4).

Второй звездой дня стал нападающий «Детройта» Доминик Кубалик. У 27-летнего чеха дубль по передачам и гол в матче против «Анахайма» (5:1).

Третья звезда дня — голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, который совершил 30 сэйвов в игре с «Филадельфией» (3:0).