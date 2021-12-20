Форвард «Чикаго» Коннолли дисквалифицирован на 4 матча за атаку Керо. Напададающий «Далласа» покинул лед на носилках

Форвард «Чикаго» Бретт Коннолли получил четырехматчевую дисквалификацию за атаку нападающего Таннера Керо в матче против «Далласа» (3:4 ОТ), сообщает сайт НХЛ.

Коннолли нанес удар Керо, после чего тот не смог самостоятельно покинуть площадку. Коннолли получил 5+10 минут штрафа, а Керо был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.