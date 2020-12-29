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Форвард «Чикаго» Кирби Дак пропустит 4-5 месяцев из-за травмы в матче с Россией

07:13
Кирби Дак. Фото Twitter
Кирби Дак. Фото Twitter
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Врач команды «Чикаго» Майкл Терри объявил, что нападающий Кирби Дак пропустит 4-5 месяцев после операции. Капитан молодежной сборной Канады 24 декабря в контрольном матче с Россией травмировал кисть и пропустит молодежный чемпионат мира.

«Сегодня нападающий Кирби Дак перенес успешную операцию в Чикаго по поводу перелома правого запястья, который он получил 23 декабря. Мы ожидаем, что Кирби вернется к хоккейной деятельности примерно через четыре-пять месяцев», — приводит пресс-служба клуба слова Терри.

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