Форвард «Чикаго» Канцеров — о разгроме 2:9 от «Каролины»: «Какой смысл себя грызть?»

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров в эксклюзивном интервью «СЭ» сравнил отношение к крупным поражениям в НХЛ и КХЛ, а также рассказал, как команда пережила разгром от «Каролины».

— Представляете, что было бы с командой и тренером в России, если бы вы проиграли 2:9? А в «Чикаго» к такому поражению от «Каролины» отнеслись спокойно?

— Да, меня уже спрашивали об этом, — рассказал Канцеров в эксклюзивном интервью «СЭ». - После поражения 2:9 команда постепенно пришла в себя. У нас была неплохая серия из пяти матчей, пока не проиграли «Коламбусу». В целом картина игры стала налаживаться. Мы сделали правильные выводы: каждый начал спрашивать с себя, а не перекладывать вину на других. Все стали лучше выполнять нашу систему. Возможно, иногда нам не хватает мастерства, но все стараются. Сейчас, конечно, подкосила травма капитана Конора Бедарда. Желаю ему скорейшего выздоровления. Хороший парень, работяга. Поэтому ничего страшного, работаем. Сейчас у нас нет такого важного звена, как Конор, поэтому тренеру дали карт-бланш. Я вижу, как развивается молодежь. Сам тоже с каждой игрой лучше понимаю, куда нужно бежать, где открываться, как поставить корпус, чтобы шайба вышла из зоны, или, наоборот, как закрыть зону. С каждым матчем понимаешь все больше.

— Я немного о другом. Вы российский хоккеист, а у нас после такого разгрома игрокам бывает страшно возвращаться в раздевалку. В Америке к этому относятся спокойнее? Проиграли 2:9 — и ничего страшного? Как вы сами восприняли это поражение?

— Я три года работал с Андреем Владимировичем Разиным и знаю, как бывает в раздевалке после поражения. Здесь после такого матча мы собрались сами, тренер даже не заходил. Команда, лидеры и более опытные ребята сказали несколько слов. Я, наверное, просто был сосредоточен на своей игре. Понимаю, что команда молодая, сейчас мы боремся за плей-офф, а не за кубок. Поэтому понимал, что поражения будут, возможно, часто. Нужно просто справляться с ними, не уходить в себя. Какой смысл себя грызть? Я это уже прошел. Еще раз скажу: я не совсем новичок. У меня есть опыт игры в профессиональной лиге, и он очень помогает на фоне других новичков.

7 ноября «Каролина» разгромила «Чикаго» со счетом 9:2. Для «Блэкхокс» это поражение стало шестым подряд. Канцеров забросил одну из двух шайб команды в третьем периоде, ему ассистировал Бедард.