Бедард может вернуться на лед на следующей неделе

Первый номер драфта НХЛ-2023, нападающий «Чикаго» Коннор Бедард может вернуться на лед на следующей неделе, заявил главный тренер команды Люк Ричардсон.

18-летний хоккеист получил перелом челюсти 6 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:4) и с тех пор не появлялся в официальных играх.

«Мы надеемся, что Коннор восстановится через 6 недель после травмы, как и прогнозировалось. Это значит, что ему осталось лечиться еще одну неделю. До этого Бедард каждую неделю ходил на прием к врачам в понедельник, но в этот раз это не потребовалось. По мнению медицинского штаба, нет смысла делать еще один снимок. По словам специалистов, все идет по плану и восстановление проходит в ожидаемые сроки. Коннор, вероятно, будет какое-то время играть в защитной маске. Не знаю, как долго это будет длиться — наверное, до того момента, как ему снова станет комфортно без нее и врачи дадут добро», — приводит официальный сайт НХЛ слова Ричардсона.

В сезоне-2023/24 Бедард набрал 33 (15+18) очка в 39 матчах за «Чикаго».