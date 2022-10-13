Форвард «Бостона» не смог продолжить игру после силового приема от Овечкина

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостону» (2:5).

В начале второго периода форвард «Брюинз» Джейк Дебраск попал под силовой прием от Эрика Густафссона, а в конце 20-минутки — от Александра Овечкина. После этого Дебраск не вышел на третий период.

В следующем матче «Вашингтон» 14 октября сыграет против «Торонто», «Бостон» 16 октября встретится с «Аризоной».