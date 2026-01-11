Хуснутдинов стал девятым россиянином с четырьмя голами в матче НХЛ в XXI веке

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, забившим четыре гола в матче НХЛ в XXI веке.

23-летний форвард сделал покер в матче с «Рейнджерс» (10:2) в регулярном чемпионате лиги.

Ранее в XXI веке такое удавалось лишь Александру Овечкину (4 раза), Павлу Буре (2), Алексею Яшину, Илье Ковальчуку, Виктору Козлову, Алексею Ковалеву, Артемию Панарину и Денису Гурьянову, который стал единственным, кто забил четыре шайбы в плей-офф.

В XX веке покер в матче НХЛ делали Сергей Федоров (2 раза), Александр Могильный (2), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Павел Буре. Рекорд среди россиян — 5 голов в матче — принадлежит Жамнову и Федорову.