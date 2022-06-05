Форвард «Бостона» Бержерон в пятый раз в карьере получил приз лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон получил приз «Селке Трофи», который вручают лучшему форварду оборонительного плана по итогам сезона в НХЛ.

Победитель определяется с помощью голосования, которое проводят между членами ассоциации журналистов, пишущих о хоккее. Бержерон получил 1798 баллов. Второе место занял Элиас Линдхольм из «Калгари» (878), на третьей строчке — Александр Барков из «Флориды» (746).

36-летний Бержерон выиграл «Селке Трофи» в пятый раз в карьере. До этого канадец получал награду в 2012, 2014, 2015 и 2017 годах.

В сезоне-2021/22 Бержерон набрал 65 (25+40) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.