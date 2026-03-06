Форвард Бантинг перешел из «Нэшвилла» в «Даллас»

«Даллас» совершил обмен с «Нэшвиллом», получив нападающего Майкла Бантинга. Взамен «хищникам» предоставили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

30-летний канадец в сезоне-2025/26 набрал 31 (13+18) очко в 61 матче за «Нэшвилл». Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл охарактеризовал новичка как отличное пополнение состава, отметив его способность забивать голы в сочетании с жесткой манерой игры, что делает его крайне неудобным соперником.

Бантинг проводит последний сезон своего трехлетнего контракта на 13,5 миллиона долларов США, подписанного с «Каролиной», и по окончании сезона-2025/26 может стать неограниченно свободным агентом.

За карьеру в «Аризоне», «Торонто», «Каролине», «Питтсбурге» и «Нэшвилле» Бантинг набрал 250 очков в 405 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

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