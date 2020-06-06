Форвард «Баффало» Окпосо перенес операцию на колене

Нападающий «Баффало» Кайл Окпосо перенес операцию на правом колене. На восстановление ему понадобится шесть недель, сообщает официальный сайт НХЛ.

В 52 матчах этого сезона Окпосо набрал 19 (9+10) очков. Это его 13-й чемпионат в лиге.

«Сэйбрз» оказались в числе семи команд, чей сезон был окончен в рамках Плана возобновления сезона, анонсированного НХЛ 26 мая. Они набрали 49,3 процента очков, заняв 13-е место в Восточной конференции. 12 лучших команд каждой конференции примут участие в группповом турнире или квалификационном раунде в плей-офф Кубка Стэнли.