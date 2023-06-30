Форвард «Баффало» Куинн выбыл на полгода из-за травмы

Нападающий «Баффало» Джек Куинн выбыл на шесть месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Как сообщает Reuters, 21-летний канадец получил травму во время тренировки и пропустит начало сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Куинн сыграл 75 матчей и набрал 37 (14+23) очков.