Готье признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Анахайма» Каттер Готье стал первой звездой минувшей недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Американский форвард провел четыре матча, в которых забросил восемь шайб и сделал две результативные передачи. Готье оформил по хет-трику в играх с «Ванкувером» (5:4) и «Питтсбургом» (5:2).

Второй звездой недели стал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 9 очков (3+6) в четырех встречах. В матче с «Эдмонтоном» (4:3 Б) американец записал на свой счет 3 (2+1) очка, а в игре против «Айлендерс» (5:4) забросил победную шайбу в овертайме.

Третьей звездой признан голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос. Финский вратарь одержал две победы в двух матчах, отразив 96,4% бросков при коэффициенте надежности 1,00. В играх с «Каролиной» (4:1) и «Сент-Луисом» (3:1) Сарос справился с 53 из 55 бросков по своим воротам.