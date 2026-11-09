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Форвард Анахайма Каттер Готье признан первой звездой недели в НХЛ

Готье признан первой звездой недели в НХЛ

Руслан Минаев

Нападающий «Анахайма» Каттер Готье стал первой звездой минувшей недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Американский форвард провел четыре матча, в которых забросил восемь шайб и сделал две результативные передачи. Готье оформил по хет-трику в играх с «Ванкувером» (5:4) и «Питтсбургом» (5:2).

Второй звездой недели стал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 9 очков (3+6) в четырех встречах. В матче с «Эдмонтоном» (4:3 Б) американец записал на свой счет 3 (2+1) очка, а в игре против «Айлендерс» (5:4) забросил победную шайбу в овертайме.

Третьей звездой признан голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос. Финский вратарь одержал две победы в двух матчах, отразив 96,4% бросков при коэффициенте надежности 1,00. В играх с «Каролиной» (4:1) и «Сент-Луисом» (3:1) Сарос справился с 53 из 55 бросков по своим воротам.

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Джек Хьюз
Юусе Сарос
Хоккей
НХЛ
Каттер Готье
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 20 11 9 23
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 19 10 9 25
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
5 Юта 20 10 10 22
6 Виннипег 20 9 11 21
7 Сент-Луис 19 9 10 20
8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Вегас 20 13 7 28
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18.11
13.11 03:00 Торонто – Миннесота 2 : 5
13.11 03:00 Флорида – Детройт 5 : 4
13.11 03:00 Оттава – Колорадо 4 : 3 ОТ
13.11 03:00 Коламбус – Тампа-Бэй 1 : 3
13.11 03:00 Нью-Джерси – Вашингтон 5 : 2
13.11 03:00 Бостон – Монреаль 2 : 5
13.11 04:00 Чикаго – Баффало 3 : 2 ОТ
13.11 04:00 Даллас – Виннипег 3 : 8
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13.11 06:00 Лос-Анджелес – Айлендерс 2 : 5
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