Форвард «Анахайма» Карлссон первым с драфта-2023 оформил хет-трик в НХЛ

Форвард «Анахайма» Лео Карлссон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:6).

18-летний швед оформил хет-трик и стал первым игроком драфта-2023, который забросил три шайбы в одном матче НХЛ. Также на драфте были выбраны Коннор Бедард («Чикаго») и Адам Фантилли («Коламбус»).

В текущем сезоне Карлссон провел 9 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.