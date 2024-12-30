Форвард «Адмирала» Завгородний считает, что у Мичкова голевое чутье одно из лучших в России

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал игру форварда Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерс» в НХЛ.

«Мичков — великолепный игрок, у которого есть голевое чутье. Наверное, одно из лучших в России. У него большой потенциал в НХЛ. Судя по тому, как он выступает, думаю, у него большое будущее за океаном, и он обязательно станет звездой. Не знаю, догонит он Овечкина или нет, но желаю ему побить всевозможные рекорды», — сказал Завгородний Legalbet.ru

В своем первом сезоне в НХЛ 20-летний российский хоккеист Мичков принял участие в 35 матчах за «Филадельфию». За это время он забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.