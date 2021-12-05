Форсберг вышел на второе место по голам в овертаймах в истории «Нэшвилла»
06:34
Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).
Швед поднялся на второе место по голам в овертаймах в истории «Предаторз». Теперь на его счету 8 шайб в овертаймах, он опередил по этому показателю Ши Уэбера (7).
Most career overtime goals, @PredsNHL history:— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 5, 2021
9 — David Legwand
8 — Filip Forsberg
7 — Shea Weber#NHLStats: https://t.co/OauF28PJHy pic.twitter.com/fDQNfp1Hvy
Лидером по количеству голов в овертаймах является Дэвид Легуанд (9).
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