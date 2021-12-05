Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форсберг вышел на второе место по голам в овертаймах в истории «Нэшвилла»

06:34
Теги:

Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).

Швед поднялся на второе место по голам в овертаймах в истории «Предаторз». Теперь на его счету 8 шайб в овертаймах, он опередил по этому показателю Ши Уэбера (7).

Лидером по количеству голов в овертаймах является Дэвид Легуанд (9).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
В США заявили о замене ГТС Украины «Северным потоком – 2»
0