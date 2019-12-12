Форсберг составил сборную всех времен

Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» составил сборную всех времен. Россиян швед выбирать не стал.

— Кого выберете в сборную всех времен?

— Что касается вратаря, я сначала подумал о Хенрике Лундквисте, но большую часть карьеры я играл с Патриком Руа. Он невероятно читал игру в решающих матчах за клуб и даже играл против него за сборную. Когда я оставался побросать после тренировок, никогда не мог забить ему, он всякий раз успевал туда, куда я направлял шайбу.

Защитники — Никлас Лидстрем, с ним я играл за сборную, но чаще — против его «Детройта». Мы играли на одном борту, и за 20 лет я ни разу не поймал его на силовой прием. Ник всегда обгонял меня, даже когда катился спиной вперед, а я — лицом. Еще Лидстрем прекрасно понимал игру, щелкал по шайбе с лету, словно теннисист. Второй защитник — Рэй Бурк, за 22 года своей карьеры он стал одним из лучших защитников всех времен. Он внес большой вклад в победу в Кубке Стэнли.

Моя тройка нападающих: Сакик — Лемье — Нэслунд. У Джо был просто невероятный бросок и видение площадки. На него можно было рассчитывать абсолютно в каждой игре, ни разу не схалявил. Как капитан он отдавался команде без остатка. С Маркусом Нэслундом я играл три-четыре года в Швеции, и он мог забить абсолютно из любой позиции. Бросок был сумасшедший, а выбор позиции — просто идеальный. Маркус забил столько голов в НХЛ и стал настоящей звездой «Ванкувера». За свою карьеру я поиграл против Марио Лемье и Уэйна Гретцки. «Великий» был уже на сходе, а вот «Супермарио» был в полном порядке. Мы как-то сыграли с его «Питтсбургом» 6:6, и он просто доминировал в чужой зоне, никому не позволял отнять у него шайбу и набрал шесть очков. (Евгений Белоусов)

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