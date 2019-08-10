Фолиньо разочарован уходом Панарина и Бобровского из "Коламбуса"

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо разочарован тем, что многие из его бывших партнеров по команде сменили летом клуб. В частности, "Блю Джекетс" потеряли Артемия Панарина, Мэтта Дюшена и Сергея Бобровского.

– Мы сделали все возможное, чтобы показать им свой уровень, – цитирует The Score Фолиньо. – В некоторым смысле их уход был сюрпризом. Но это их право. Я думаю, что хорошую команду никто не оставляет в поисках новой. Мы все рады быть частью того, что строится в "Коламбусе". С другой стороны, все ушедшие работали очень усердно в клубе. От них не было никаких проблем. Это просто их выбор. С ним можно не соглашаться, но это от желания сохранить этих парней в "Коламбусе".