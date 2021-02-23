Фолиньо прокомментировал драку с Кныжовым после победы в матче НХЛ
10:13
Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал драку с российским защитником «Сан-Хосе» Николаем Кныжовым после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
В ходе потасовки Фолиньо разбил лицо в кровь Кныжову, и лайнсмены остановили бой.
«Я первым же ударом попал по нему, вторым — разбил лицо в кровь. Я дрался с молодым парнем, возможно, он не знал всех бойцовских нюансов. Я подумал, этого будет достаточно», — цитирует Фолиньо журналист Дэн Мизутани.
В текущем розыгрыше 22-летний россиянин участвовал в 17 матчах НХЛ, отметившись 2 передачами.
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