Фолиньо прокомментировал драку с Кныжовым после победы в матче НХЛ

Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал драку с российским защитником «Сан-Хосе» Николаем Кныжовым после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

В ходе потасовки Фолиньо разбил лицо в кровь Кныжову, и лайнсмены остановили бой.

«Я первым же ударом попал по нему, вторым — разбил лицо в кровь. Я дрался с молодым парнем, возможно, он не знал всех бойцовских нюансов. Я подумал, этого будет достаточно», — цитирует Фолиньо журналист Дэн Мизутани.

В текущем розыгрыше 22-летний россиянин участвовал в 17 матчах НХЛ, отметившись 2 передачами.

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