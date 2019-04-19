Фолиньо, Ленер и Торнтон - претенденты на "Билл Мастертон Трофи"

Профессиональная ассоциация хоккейных журналистов назвала претендентов на "Билл Мастертон Трофи". В 2019 году на нее претендуют Ник Фолиньо ("Коламбус"), Робин Ленер ("Айлендерс") и Джо Торнтон ("Сан-Хосе"). Победитель будет назван на церемонии вручения наград НХЛ 19 июня.

"Билл Мастертон Трофи" вручается с 1968 года за мастерство и верность хоккею. В разные годы его завоевывали Бобби Кларк, Марио Лемье, Стив Айзерман, Теему Селянне, Яромир Ягр и другие. В 2019 году трофей получил Брайан Бойл из "Нью-Джерси".