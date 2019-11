Фолиньо дисквалифицирован на 3 матча за удар локтем в голову

Форвард «Коламбуса» Ник Фолиньо дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем в голову в матче с «Колорадо» (2:4). Нападающий ударил Пьера-Эдуара Бельмара и получил дисциплинарный штраф до конца встречи.

Nick Foligno gets a five-minute charging penalty and a game misconduct for this hit on Pierre-?douard Bellemare pic.twitter.com/yahgvOf4KO