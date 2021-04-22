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Фолиньо дебютирует за «Торонто» в звене с Мэттьюсом

22:50
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Нападающий Ник Фолиньо дебютирует за «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», который состоится в ночь на 23 апреля.

33-летний форвард начнет игру в первом звене вместе с форвардами Остоном Мэттьюсом и Митчем Марнером.

Напомним, что Фолиньо перешел в «Торонто» из «Коламбуса» 12 апреля в рамках трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе». В этом сезоне на его счету 16 (7+9) очков в 42 встречах.

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