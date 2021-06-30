Фокс выиграл «Норрис Трофи»

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс стал лауреатом «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба НХЛ. Он признан лучшим защитником НХЛ.

Также на награду претендовали Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).

The James Norris Memorial Trophy goes to first-time winner, Adam Fox (@foxyclean), after a fantastic 2020-21 campaign! #NHLAwards pic.twitter.com/Uh7tDD5miD — NHL (@NHL) June 29, 2021

«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ.