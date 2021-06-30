Фокс выиграл «Норрис Трофи»
04:02
Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс стал лауреатом «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба НХЛ. Он признан лучшим защитником НХЛ.
Также на награду претендовали Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).
«Джеймс Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.
Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ.
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