Фокс прокомментировал награду лучшему защитнику сезона в НХЛ

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал победу в номинации «Норрис Трофи».

«Наверное, люди знали, что я способен играть результативно, но мне также хотелось принять на себя больше оборонительных обязанностей. В этом сезоне мне доверяли в меньшинстве, я больше играл в обороне, и это помогло. Я вообще старался хорошо играть в каждом матче и помогать команде побеждать. Когда это получается, приходит и личный успех. Следующий шаг — добиться успеха командой. «Рейнджерс» — одна из лучших организаций в лиге», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ.

«Норрис Трофи» вручается лучшему защитнику НХЛ. Также на награду претендовали Виктор Хедман («Тампа») и Кэйл Макар («Колорадо»).

В сезоне-2020/2021 23-летний американец провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 47 (5+42) очков при показателе полезности «+19».