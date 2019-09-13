«Флорида» заключила контракт с Колячонком

«Флорида» заключила стандартный контракт-новичка с защитником Владиславом Колячонком. Соглашение с 18-летним белорусом рассчитано на три года, сообщает в Twitter агент игрока Дэн Мильштейн.

Колячонок в прошедшем сезоне выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Лондон» и «Флинт». В 54 матчах защитник набрал 30 (4+26) очков. На юниорском чемпионате мира Колячонок отметился 5 (1+4) очками в пяти матчах. Летом на драфте НХЛ игрока во втором раунде под общим 52-м номером выбрала «Флорида».

Vladislav Kolyachonok (2019 NHL Draft, 2nd round) signs NHL Entry Level Contract with Florida Panthers. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/OIesrVONvo — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) September 13, 2019

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