«Флорида» забросила 8 шайб «Торонто», Дадонов отметился передачей

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. У хозяев дубль оформил Майк Хоффман. На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «-1» и бросок в створ за 15.13 на льду. Сергей Бобровский не играл из-за травмы.

Митчелл Марнер оформил дубль. Фредерик Андерсен отразил 8 бросков из 12.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 8:4 (3:0, 4:3, 1:1)

Голы: Браун — 3 (Коннолли, Трочек), 1:49 — 1:0. Барков — 14 (Пайсик, Сивиур), 3:47 — 2:0. Хоффман — 17 (Тонинато, Ватрано), 13:39 — 3:0. Матесон — 5 (Трочек, Коннолли), 20:49 — 4:0. Ватрано — 10 (мен., Барков), 22:25 — 5:0. Хаймэн — 11 (Райлли, Капанен), 23:30 — 5:1. Трочек — 6, 25:46 — 6:1. Юбердо — 18 (Барков, Стиллман), 32:37 — 7:1. Марнер — 12 (Хаймэн, Бэрри), 33:00 — 7:2. Таварес — 17 (Нюландер, Керфут), 35:26 — 7:3. Марнер — 13 (Хаймэн), 40:34 — 7:4. Хоффман — 18 (бол., Юбердо, Дадонов), 44:33 — 8:4.

Нереализованный буллит: Ватрано (Флорида Пантерз), 55:36 (Вратарь).

Вратари: Дридгер — Андерсен (Хатчинсон, 20:49).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+10+8) — 47 (14+17+16).

Наши: Дадонов (15.13/1/-1) — -.

13 января. Майами. BB&T Center.