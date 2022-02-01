«Флорида» забросила 73 шайбы за месяц — рекорд среди всех команд НХЛ за последние 25 сезонов

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Коламбусом».

«Пантерз» к 41-й минуте забросили 8 шайб. Таким образом, команда забила 73 гола за календарный месяц — рекорд среди всех команд НХЛ за последние 25 сезонов.

«Флорида» провела за январь 14 матчей, в двух из которых забросила по одной шайбе и 8 раз по 5+ шайб.