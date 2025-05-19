«Флорида» забила «Торонто» три гола за 7 минут

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Торонто».

Во втором периоде «Пантерз» забросили три шайбы с 24-й по 30-ю минуту: отличились Сет Джонс, Антон Лунделл и Джона Гаджович. Счет после 40 минут встречи 3:0 в пользу «Флориды».

Победитель серии в полуфинале Кубка Стэнли встретится с «Каролиной».