«Флорида» вывела из обращения номер Луонго
08:10
«Флорида» провела торжественную церемонию в честь бывшего вратаря клуба Роберто Луонго. «Пантеры» вывели из обращения 1-й номер, под которым канадский вратарь играл за команду.
Вратарь провел 1044 матча в НХЛ в составе «Айлендерс», «Флориды» и «Ванкувера». С 489 победами он занимает третье место в истории лиги. С 1044 матчами Луонго уступает среди вратарей только Мартину Бродеру и занимает девятое место по шатаутам. Также он выигрывал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.
Up in the rafters forever.— NHL (@NHL) March 8, 2020
Congratulations, @strombone1, on an incredible career! #ThankYouLu pic.twitter.com/GDz6l0s9x4