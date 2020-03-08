«Флорида» вывела из обращения номер Луонго

«Флорида» провела торжественную церемонию в честь бывшего вратаря клуба Роберто Луонго. «Пантеры» вывели из обращения 1-й номер, под которым канадский вратарь играл за команду.

Вратарь провел 1044 матча в НХЛ в составе «Айлендерс», «Флориды» и «Ванкувера». С 489 победами он занимает третье место в истории лиги. С 1044 матчами Луонго уступает среди вратарей только Мартину Бродеру и занимает девятое место по шатаутам. Также он выигрывал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.